Fenerbahçe'de Steven Caulker ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe, savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.
Fenerbahçe, savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Abdulkadir Karakaya - Spor