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Fenerbahçe'de Steven Caulker ile yollar ayrıldı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Steven Caulker ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Karakaya - Spor

Steven Caulker Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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