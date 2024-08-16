Fenerbahçe, Çağrı Fedai'yi Gençlerbirliği'ne kiraladı

Fenerbahçe, 18 yaşındaki santrfor Çağrı Fedai'yi 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralık olarak gönderdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen forvet oyuncumuz Çağrı Fedai, Ankara ekibi Gençlerbirliği'ne kiralanmıştır. 2024-2025 sezonunda Gençlerbirliği forması giyecek futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.