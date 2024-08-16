Fenerbahçe, Çağrı Fedai'yi Gençlerbirliği'ne kiraladı
Fenerbahçe, 18 yaşındaki santrfor Çağrı Fedai'yi 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralık olarak gönderdi. Futbol akademisinden yetişen oyuncuya başarılı bir kariyer diliyoruz.
Fenerbahçe, 18 yaşındaki santrfor Çağrı Fedai'yi 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralık olarak gönderdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen forvet oyuncumuz Çağrı Fedai, Ankara ekibi Gençlerbirliği'ne kiralanmıştır. 2024-2025 sezonunda Gençlerbirliği forması giyecek futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.