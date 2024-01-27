Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde takımın güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Fenerbahçe Kulübü, İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir."