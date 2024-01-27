Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için görüşmeleri başlattı

Fenerbahçe, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Atletico Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta görev yaptı.