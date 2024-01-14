Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Çağdaş Bodrum'u zor da olsa mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor'u 93-92 mağlup etti. Melih 27 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA,

SALON: Muğla Menteşe

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Duhan Köyiçi

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 2, Can Uğur 5, Alibegovic 15, Ahmet 20, Johnson 29, Warren 11, Moore 6, Fatih 2, Cavit Ege 2

FENERBAHÇE: Şehmus 6, Sertaç 1, Melih 27, Biberoviç 6, Pierre 14, Wilbekin 21, Papagiannis 5, Madar 13, Sestina, Mert Emre

1'İNCİ PERİYOT: 18-24

İLK YARI: 38-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-69

BASKETBOL Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Fenerbahçe, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda kümede kalma hedefindeki Çağdaş Bodrum Spor'u 93-92 mağlup etti. Ev sahibi ekipten Johson 29 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, konuk takımda Melih 27 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla Fenerbahçe 16'ncı maçında 13'üncü galibiyetini alırken, Çağdaş Bodrum 11'inci yenilgisini tattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakika 11-11 eşitlikle geçildi. Konuk ekip Wilbekin ve Madar'ın üst üste bulduğu üçlüklerle periyodu 24-18 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe Warren ve Ahmet'in sayılarıyla başlayan Bodrum temsilcisi farkı 1'e (23-24) indirirken, periyodun bitimine 1 dakika 19 saniye kala skor 38-38'e geldi. Fenerbahçe ilk yarıyı Pierre'nin son saniye basketsiyle 2 sayı üstün bitirdi: 38-40.

Üçüncü periyotta Çağdaş Bodrum takımı Johnson'un dış atışlarıyla skor üretirken, Fenerbahçe rakibine Melih'in üçlükleriyle karşılık verdi. Çekişmeli geçen ve son 2 dakika 25 saniyesine 60-60 eşitlikle girilen çeyreği sarı-lacivertliler 5 sayı önde kapattı: 64-69.

Final periyodunda Çağdaş Bodrum Spor'da Alibegovic ve Johson, Fenerbahçe'de Wilbekin ve Melih etkili oynarken; konuk ekipten Can Uğur bitime 1 dakika 31 saniye kala attığı üçlükle skoru 90-90'a getirdi. Bitime 27 saniye kala Wilbekin'in dış atışıyla öne geçen Fenerbahçe, maçı 1 sayı farkla kazandı: 92-93.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe basketbol Can Uğur Bodrum Basketbol Süper Lig Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title