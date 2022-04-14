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Fenerbahçe, çabukluk ve koordinasyon çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, çabukluk ve koordinasyon çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından çeşitli pas oyunları ile devam etti. Futbolcular; çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


- İstanbul
Fenerbahçe, çabukluk ve koordinasyon çalıştı

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Göztepe, Nisan, Spor, Haberler

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