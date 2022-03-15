Fenerbahçe, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Haberler

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Fenerbahçe, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Fenerbahçe, olimpiyat ve dünya ikinciliği ile Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile 2024'e kadar yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, olimpiyat ve dünya ikinciliği ile Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile 2024'e kadar yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, elde ettiği tarihi başarılarla hem camiamızı hem de ülkemizi gururlandıran olimpik boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ile 2024 yılına kadar sözleşme uzattı." denildi.

Açıklamada, Buse Naz Çakıroğlu'nun kadın boksunda Türkiye'ye ilk olimpiyat kotasını kazandırdığı ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Buse Naz Çakıroğlu, kariyerinde Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başta olmak üzere çok sayıda başarıya imza attı. Karakteri ve duruşuyla ülkesine, Ata'sına ve kulübüne yaraşır, gelecek nesillere, kız çocuklarına örnek bir sporcu olan Buse Naz Çakıroğlu'na, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yolunda sonsuz başarılar dileriz."

Fenerbahçe, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Fenerbahçe, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

AA / Emre Doğan - Spor

Spor, Güncel, Haberler

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