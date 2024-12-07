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Fenerbahçe Bu Sezon İlk Kez Gol Atamadı

Fenerbahçe Bu Sezon İlk Kez Gol Atamadı
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybederek sezonun ilk golsüz maçını yaşadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon çıktıkları 13 lig maçında toplam 36 gol atarak en golcü takım unvanını korurken, aynı zamanda en az gol yiyen takım olma özelliğini de sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in en golcü takımı olan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez gol atamadı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Bu sezon çıktığı 13 maçta 36 gol atarak en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, derbide sevinç yaşayamadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri bu maça kadar tüm maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı. Öte yandan ligin en az gol yiyen takımı da olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 13. golünü golü gördü.

Sarı-lacivertliler bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 9 maçta da gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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