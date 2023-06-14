Fenerbahçe, Bruma transferini KAP'a bildirdi
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Bruma'nın Portekiz ekibi Braga Kulübü'ne transferiyle ilgili görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Fenerbahçe, Bruma'nın Portekiz ekibi Braga Kulübü'ne transferiyle ilgili görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL
Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?— Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor