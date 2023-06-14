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Fenerbahçe, Bruma transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Bruma transferini KAP'a bildirdi

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Bruma'nın Portekiz ekibi Braga Kulübü'ne transferiyle ilgili görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe, Bruma'nın Portekiz ekibi Braga Kulübü'ne transferiyle ilgili görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Portekiz Bruma Spor Haberler

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