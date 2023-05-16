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Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrasında sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini...

Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrasında sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini...

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrasında sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrasında sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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