Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrasında sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini...
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Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrasında sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrasında sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor