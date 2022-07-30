Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladı Fenerbahçe Kulübü, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Gustavo Henrique'ye ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." denildi. Spor AA / Ercan Çakar Ülker Stadı Fenerbahçe Flamengo Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.