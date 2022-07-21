Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna kattı - Haberler

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Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna kattı

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Pedro'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cagliari Kulübü'ne transfer bedeli olarak 4 milyon 680 bin avro ödeneceği aktarıldı. Ayrıca futbolcunun ilk sezonda sergileyeceği performansa bağlı olarak en fazla 487 bin 500 avro bonus bedelinin Cagliari'ye ödeneceği ifade edildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Fenerbahçe Joao Pedro Brezilya Spor Haberler

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