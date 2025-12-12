Fenerbahçe Brann'ı 4-0 mağlup etti

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11 yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Norveç ekibi Brann'a konuk oldu. Brann Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çaldı. Willy Delajod'ın yardımcılıklarını ise Erwan Finjean ve Valentin Evrard üstlendi.

Ev sahibi Brann maça "Dyngeland, de Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Kornvig, Pedersen, Mathisen, Castro, Holm" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Fenerbahçe ise "Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, En Nesyri" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe, 5'inci dakikada öne geçti. Nene'nin savunma arasına attığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 18'inci dakikada Brann, 10 kişi kaldı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen En Nesyri, Helland'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Helland son adam olması sebebiyle direkt olarak kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertliler, 36'ncı dakikada ikinci golü buldu. Sağ taraftan Kerem Aktüroğlu'nun kullandığı kornerde Oosterwolde'nin kafayla kale önüne çevirdiği topu Talisca önünde buldu. Talisca'nın yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. Fenerbahçe, 44'üncü dakikada farkı 3'e çıkardı. Brown'ın sol taraftan ortasını ceza sahasında göğüsüyle kontrol ettikten sonra topu önüne alan Talisca'nın penaltı noktasına yakın bir noktadan sol ayağıyla şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devrenin ilk 15 dakikası orta alan mücadelesi olarak geçti. 65'inci dakikada Talisca kendisinin 3'üncü takımının ise 4'üncü golünü attı. Fred'in uzun pasıyla sol tarafta bulunan Levent Mercan'ın son çizgiden kale önüne yaptığı ortaya kafayla dokunan Talisca top ağlara gönderdi: 0-4. Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

TEDESCO KULÜBEDE YER ALAMADI

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Ferencvaros ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. 40 yaşındaki teknik adam, cezası sebebiyle Brann deplasmanında takımının başında yer alamadı. Tedesco'nun yerine takımın başında Zeki Murat Göle yer aldı.

KAMİL EFE ÜREGEN İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe altyapısında oynayan 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, A takımla ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasındaki Brann deplasmanında çıktı. Kamil Efe Üregen, maçın 84'üncü dakikasında Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil oldu.