Haberler

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, borçlarını tamamen kapattığını ve Bankalar Birliği'nden çıkarak mali bağımsızlığını sağladığını açıkladı. Kulüp, bu adımın sürdürülebilir bir gelecek için önemli olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe, borçların bugün itibarıyla tamamen kapatıldığını belirterek Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Bankalar Birliği sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliği'nden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
