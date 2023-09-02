Fenerbahçe, Bora Aydınlık'ı Hull City'ye kiraladı

Fenerbahçe, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Bora Aydınlık'ı İngiliz ekiplerinden Hull City'ye bir yıllığına kiraladı. Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncuya başarılı bir sezon diledi.

Fenerbahçe, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Bora Aydınlık'ı İngiliz ekiplerinden Hull City'ye kiraladı.

Sarı-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere'nin Hull City Kulübü'ne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz" denildi. - İSTANBUL