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Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 Mağlup Etti
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek üç puan aldı. Youssef En Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleri galibiyeti getirdi.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı ve mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetti.

Fenerbahçe karşılaşmanın 15. dakikasında Youssef En Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı lacivertliler bu golle maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında gol arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Edin Dzeko ile 55. dakikada ikinci golü buldu. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: ANKA / Spor

Trendyol Süper Lig Edin Dzeko Fenerbahçe Güncel Bodrum Futbol Spor

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