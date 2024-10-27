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Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 Geçti!

Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 Geçti!
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek 20 puana ulaştı. Takım, kalesini de gole kapatarak önemli bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederken, goller Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Youssef En-Nesyri, 55. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği gollerle 3 puana uzandı. Teknik Direktör Jose Mourinho, bu sezon ikinci kez bir lig maçına çift forvet başlarken, iki isim de gol sevinci yaşamış oldu.

Yeşil-beyazlılara karşı Youssef En-Nesyri 69, Edin Dzeko 86 dakika sahada kaldı.

6. kez kalesini gole kapattı

Fenerbahçe bu sezon ligde 6. galibiyetini elde ederek puanını 20'ye yükseltti. Müsabakanın 90 dakikasında oyun üstünlüğünü elinde tutan sarı-lacivertliler, kalesini de gole kapattı. Tüm maçlarda kaleyi koruyan Dominik Livakovic, bu sezon 6. kez ligde gol yemedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Edin Dzeko Fenerbahçe Güncel Bodrum Futbol Spor

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