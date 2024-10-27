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Fenerbahçe, Bodrum FK'ya Karşı Değişikliklerle Saha Çıktı

Fenerbahçe, Bodrum FK'ya Karşı Değişikliklerle Saha Çıktı
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK ile karşılaşırken, Teknik Direktör Jose Mourinho, son Manchester United maçının kadrosundan 5 değişiklik yaptı. Takımda önemli eksiklikler bulunurken, Cumhuriyet bayramı kutlamaları da yapıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK'yı konuk ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan Manchester United müsabakası 11'ine göre 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Manchester United maçının 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Defans hattında Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür'ün yerine Rodrigo Becao ile Filip Kostic yer aldı. Sarı kart cezalısı Fred'in yerine İsmail Yüksek; sağ kanatta da Dusan Tadic'in yerine İrfan Can Kahveci'yi şans bulurken, Sebastian Szymanski'nin yerine Edin Dzeko sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Sarı kart cezalısı Fred, bugün oynanan maçta forma giyemezken, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder'in tedavileri sürüyor. Bu isimlerin yanı sıra Samet Akaydin de teknik heyet tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

Ligde ikinci kez çift forvet

Portekizli teknik adam, ligin 2. haftasında oynanan Göztepe maçının ardından ikinci kez lig maçına çift forvet başladı. Süper Lig'de geride kalan 7 haftada Edin Dzeko 11'de başlarken, Youssef En-Nesyri 2 kez 11'de yer aldı. Yeşil-beyazlılara karşı Dzeko ile En-Nesyri birlikte ikinci kez 11 başladı.

Fenerbahçe sahaya şu 11 ile çıktı:

"Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko"

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Dusan Tadic ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Cumhuriyet bayramı kutlandı

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü nedeniyle stadyumda 'Parla' 100. yıl marşı çalındı. Seremoni öncesi tribünlerde Türk bayrakları, Maraton Tribünü'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı dev pankart açıldı. Kuzey tribününde "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" yazısı yer aldı. İki takımın futbolcuları da sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartla çıktı. Seremonide de Ankara'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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