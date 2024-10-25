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Fenerbahçe, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı
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Fenerbahçe, 27 Ekim Pazar günü Bodrum FK ile oynayacağı Süper Lig maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda futbolcular core hareketleri, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE, Bodrum FK ile 27 Ekim pazar günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig'in 10'uncu hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Manchester United ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Leonardo Bonucci, Can Bartu Tesislerini ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Antrenman Politika Futbol Spor

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