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Fenerbahçe, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Taktiksel çalışmalarla devam eden antrenman, bireysel programlarla da tamamladı.

Bu antrenmanla Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam Bodrum'a gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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