Fenerbahçe, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL