Fenerbahçe, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda yapılan çalışmanın ardından sahada ısınma ve koordinasyon programlarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçların ardından bireysel programlarla sona erdi.

Milli takımlarından dönen futbolcular idmanda yenilenme ve aktif dinlenme çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.