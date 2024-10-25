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Fenerbahçe Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenman, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Manchester United ile oynadığımız karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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