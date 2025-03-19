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Fenerbahçe, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde devam ettiriyor. Antrenman kapsamında kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda hücum varyasyonları ile tamamladı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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