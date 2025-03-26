Fenerbahçe, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çeşitli fiziksel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenman ile Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak maçın oynanacağı kente hareket edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor