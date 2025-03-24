Fenerbahçe, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, 28 Mart Cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 29. hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon programları ile devam eden antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçların ardından uygulanan bireysel programlar ile sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenman ile Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL