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Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salon çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular saha antrenmanında ısınma, koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 pas ve top kapma idmanı gerçekleştirdi.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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