Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın ilk 11'inde görev alan oyuncular ise yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.