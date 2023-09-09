Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında oynayacağı Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dayanıklılık koşularının ardından idman, çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları çalışmayla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan ve milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dayanıklılık koşularının ardından idman çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek. - İSTANBUL