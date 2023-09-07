Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda pas çalışmaları ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.