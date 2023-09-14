Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli kulüp, antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.