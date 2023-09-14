Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli kulüp, antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenmanın, çift kale maçla devam ettiği aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.