Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdiği belirtildi.