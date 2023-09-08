Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Antrenmanda futbolcuların ısınma, çabukluk, pas, pres ve şut çalışmaları yapıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki akşam antrenmanına futbolcuların ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Pas, pres ve şut çalışmasıyla süren antrenmanın dar alanda çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.