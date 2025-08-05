Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Maçları Ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçlarının Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa kupalarında maçlarının olması sebebiyle ertelendiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor