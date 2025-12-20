Haberler

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına 6 yabancısından mahrum çıkacak

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş ile 23 Aralık'ta oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçında 6 oyuncusunun forma giyemeyeceğini açıkladı. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadroda yer alamayacak oyuncular arasında Ederson, Jhon Duran ve Fred bulunuyor.

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında 23 Aralık Salı günü sarı-lacivertli futbol takımının Beşiktaş'ı konuk edeceği maçta 6 oyuncusunun forma giyemeyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ederson ile Jhon Duran'ın 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacağı ifade edildi.

Ayrıca Edson Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun, sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecekleri belirtildi.

Öte yandan Fred'in de Beşiktaş maçında cezalı olduğu için bu müsabakada görev alamayacağı da aktarıldı. Kulübün açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

"Kulübümüz, sportif yükümlülükler, yoğun maç takvimi ve zorunlu müsabaka dışı durumları bir bütün olarak ele almakta, sporcularının profesyonel sorumlulukları ile sağlık ve bireysel ihtiyaçları arasında dengeli bir yaklaşım benimsemektedir. Futbol A Takımı'mız, sahaya çıkacak kadrosuyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefleri doğrultusunda kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir."

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Haberler.com
