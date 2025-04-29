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Fenerbahçe Beşiktaş Maçına Hazırlanmaya Başladı

Fenerbahçe Beşiktaş Maçına Hazırlanmaya Başladı
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Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho eşliğinde yapılan antrenmanda futbolcular çeşitli çalışmalara katıldı.

FENERBAHÇE 4 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig 34'üncü hafta maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda gerçekleştirilen ısınma çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçlarla günün antrenmanını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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