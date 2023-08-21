Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklar başladı
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Çekya ile karşılaşacak. Mete Gazoz ise Paris'ten yurda dönecek. Macaristan'da ise 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası devam edecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, D.Kiev maçının hazırlıklarına başlayacak.
BİRİNCİ LİG
21.00 Eyüpspor - Kocaelispor
VOLEYBOL
18.00 A Milli Kadın Voleybol Takımı; Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki 3'üncü maçında Çekya ile karşılaşacak.
A GRUBU
18: 00 Polonya - Sırbistan
21: 00 Belçika - Ukrayna
B GRUBU
19: 00 Bosna Hersek -Romanya
22: 00 Hırvatistan - İsviçre
C GRUBU
18: 00 Çekya - Türkiye
21: 00 Almanya - İsveç
D GRUBU
17: 00 Fransa - Slovakya
20: 00 İspanya - Finlandiya
METE GAZOZ YURDA DÖNECEK
14.30 Milli okçu Mete Gazoz, Paris'te düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından yurda dönecek.
ATLETİZM
Macaristan'da düzenlenen 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası devam edecek.