Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklar başladı

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Çekya ile karşılaşacak. Mete Gazoz ise Paris'ten yurda dönecek. Macaristan'da ise 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası devam edecek.