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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklar başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Çekya ile karşılaşacak. Mete Gazoz ise Paris'ten yurda dönecek. Macaristan'da ise 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası devam edecek.

Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, D.Kiev maçının hazırlıklarına başlayacak.

BİRİNCİ LİG

21.00 Eyüpspor - Kocaelispor

VOLEYBOL

18.00 A Milli Kadın Voleybol Takımı; Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki 3'üncü maçında Çekya ile karşılaşacak.

A GRUBU

18: 00 Polonya - Sırbistan

21: 00 Belçika - Ukrayna

B GRUBU

19: 00 Bosna Hersek  -Romanya

22: 00 Hırvatistan - İsviçre

C GRUBU

18: 00 Çekya - Türkiye

21: 00 Almanya - İsveç

D GRUBU

17: 00 Fransa - Slovakya

20: 00 İspanya - Finlandiya

METE GAZOZ YURDA DÖNECEK

14.30 Milli okçu Mete Gazoz, Paris'te düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından yurda dönecek.

ATLETİZM

Macaristan'da düzenlenen 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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