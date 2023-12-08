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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Futbolcular taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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