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Fenerbahçe Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig 15'inci hafta maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanla sarı-lacivertli ekip, tesislere kampa girdi.

Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig 15'inci hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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