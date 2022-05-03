Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam ederken, çabukluk çalışmalarının ardından sona erdi.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Pazar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title