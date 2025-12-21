Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Fenerbahçe, 23 Aralık'ta Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçı için hazırlıklara başladı. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde core hareketleri ile başlayıp rejenerasyon çalışmalarıyla sona erdi.

Fenerbahçe, 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı, rejenerasyon çalışmalarıyla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor


title