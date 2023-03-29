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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlara giden futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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