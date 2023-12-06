Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler, idmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, idmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL