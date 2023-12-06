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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

6 Aralık 2023 15:21 Son Güncelleme: 15:23 Abone Ol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler, idmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.