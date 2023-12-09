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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup ederek galibiyeti hak ettiğini söyledi

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Miguel Crespo, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Crespo, takımın performansından memnun olduğunu ve şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Miguel Crespo, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Crespo, çok mutlu olduğunu, hem kendi adına hem de takım anlamında iyi bir performans sergilediklerini belirterek "Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Danimarka'da oynanan ve 6-1 kaybedilen Nordsjaelland maçının ardından takımın çabuk topladığına da dikkati çeken Crespo, şöyle devam etti:

"Kendi kalitemizi biliyoruz, takımımızın kalitesini biliyoruz. Danimarka'daki yaşanan bir kazaydı ama bu tarz kazalar büyük takımların başına gelebilir. Önemli olan bu maçların ardından reaksiyon gösterebilmektir. Bunu hem Sivasspor hem de Beşiktaş maçlarında gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Bu sene şampiyon olmayı çok istiyoruz"

Sezon başında fazla süre alamadığı ancak her zaman hazır olup fırsat beklediğini söyleyen Crespo, "Hem kendime hem de çalışmalarıma çok güveniyordum. Ayrıca hocamızın bana olan inancına güveniyordum. Fırsatın geleceğini biliyordum. Gelince de elimden geleni yaptım. Tek yapmam gereken beklemekti. En önemlisi Fenerbahçe'nin başarısı." ifadelerini kullandı.

Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Crespo, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Ligde dengeli bir yarış oluyor. Bu yarışın bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Galatasaray da iyi bir takım ama biz kendi çalışmalarımıza inanıyoruz. Bu sene şampiyon olmayı çok istiyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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