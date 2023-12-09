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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek 19 puan topladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek bu sezon deplasmanda 19 puan topladı. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 40'a yükseltti.

Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon ilk 7 deplasman maçında 19 puan topladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, derbide de hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 19 puan topladı.

Süper Lig'de üst üste 3. maçını kazanan sarı-lacivertliler, puanını 40'a yükseltirken, Beşiktaş ile puan farkını 14'e yükseltti.

Fenerbahçe, ligin 16. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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