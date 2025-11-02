Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

Fenerbahçe, Dolmabahçe'de konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakada 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran'ın golleriyle maçı 3-2 kazandı.

Ligde 5 Ekim'de oynanan Samsun Spor maçında yaşadığı puan kaybı sonrası Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, hanesine 9 puan yazdırdı.

Tedesco'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nde de son 2 maçını kazanırken, tüm kulvarlarda son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. - İSTANBUL