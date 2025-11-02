Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 Yenerek Derbiyi Kazandı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü derbide Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Maçta öne çıkan isimler arasında Toure ve Asensio yer aldı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ali Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 86 Abraham), Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 37 Salih Uçan), Rafa Silva, Cerny (Dk. 58 Rashica), Toure
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 80 Brown), Alvarez, İsmail Yüksek, Nene (Dk. 46 Talisca), Asensio (Dk. 80 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Oğuz Aydın), En-Nesyri (Dk. 66 Duran)
Goller: Dk. 5 Toure, Dk. 22 Emirhan Topçu ( Beşiktaş ), Dk. 32 İsmail Yüksek, Dk. 45+3 Asensio, Dk. 83 Duran ( Fenerbahçe )
Kırmızı kartlar: Dk. 26 Orkun Kökçü, Dk. 26 Sergen Yalçın (Teknik direktör) ( Beşiktaş )
Sarı kartlar: Dk. 35 Semedo, Dk. 40 Domenico Tedesco (Teknik direktör), Dk. 68 Alvarez, Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu (Yedek kulübesinde), Dk. 84 Duran, Dk. 90+3 İsmail Yüksek ( Fenerbahçe ), Dk. 90+1 Emirhan Topçu ( Beşiktaş )
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2 farklı geriye düştüğü maçta 3-2 yendi.
48. dakikada Rafa Silva'nın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Ederson'da kaldı.
49. dakikada Talisca'nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen İsmail Yüksek'in sol çaprazdan şutunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada Asensio'nun sağdan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerindeki Alvarez'in sağ ayağıyla şık vuruşunda Gökhan Sazdağı kafayla topu uzaklaştırdı ve meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.
66. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Skriniar'ın yerden sert şutunda top direk dibinden auta gitti.
83. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmadan çıkarken Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmak istediği topa Duran, yatarak müdahale etti. Kolombiyalı santrfor tekrar önüne düşen topa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlara gönderdi: 2-3.
Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 kazandı.