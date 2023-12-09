Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 yenerek derbide galip geldi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek hak ettikleri bir galibiyet aldı. Teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın performansından memnun olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbide konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, Beşiktaş maçına iyi çalıştıklarını belirtti.

Oyunu domine ettiklerini vurgulayan Kartal, "Sezon başından beri ortaya koyduğumuz bir oyun felsefemiz var. Bunu bugün Beşiktaş'a karşı da uygulamaya çalıştık. Haklı bir galibiyet elde ettik. Rakip ceza sahasına çok fazla topla buluşmuşuz. Bugün 3 puan almaya geldik ve bunu aldığımız için çok mutluyum. Sezon başından beri fark yaratan bir taraftar var. Onların bize verdiği enerjiyle oyuncularım onları mutlu etmek için daha çok çaba gösteriyor. Bu sinerjiyi sezon sonuna kadar devam ettirip sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncu tercihlerini hem bireysel performans hem de rakiplerine göre yaptıklarını aktaran Kartal, "Djiku 42 gündür sakattı. Dün dahil 4 takım antrenmanına çıktı. Oynayabilir misin diye sordum, 'sen oynatırsam oynarım' dedi. 'Şu anki durumuma 10 üzerinden 6,5-7 veriyorum' dedi. Biz de 60, 70 dakika oynamayı planladık. Planlamaya gelince bizim oynamak istediğimiz oyun bu. Sezon başından beri birçok maçta bunu yaptığımızı düşünüyorum. Yapamadığımız maçlarda eksiklerimiz vardı. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun performansına ilişkin soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Ferdi benim evladım gibi. Sol bek oynamasıyla ilgili 2 sene önce ben görevdeyken önce oynamayı kabul etmemişti. Sol bek transfer etmek istedik fakat bulamadık. Başkanımız bana ne yapacağımı sordu. 'Ferdi'yi ikna edeceğim sol bek yapacağım' dedim. O da inşallah dedi. Ferdi'ye ne yapması gerektiğini anlattım. Gelişimine katkı sağlayacağım, bek olarak daha iyi yerlere geleceksin dedim. 1 hafta müsaade istedi, ailemle görüşeceğim dedi. Sonra bek oynamayı kabul ediyorum dedi. Bugün geldiğimiz noktada Ferdi milli takımda ve Avrupa kulüpleri takibinde. Bu da beni mutlu ediyor. İnşallah daha da iyi olacağını düşünüyorum."

Beşiktaş'ın yeni yönetimini tebrik eden ve Rıza Çalımbay ile ekibine başarılar dileyen Kartal, Fred'in oyun içinde bağlantıları sağlamada çok başarılı olduğunu ve sezgileri sayesinde fark oluşturduğunu da aktardı.

Samet'in iyi bir maç çıkardığını anlatan Kartal, gördüğü sarı karta ilişkin soruya, "Ferdi'nin bir pozisyonu oldu hakemin görüp görmediğini anlamadım. Bir ayağım çizginin bir karış dışında diğer ayağım ise içerdeydi. Hocam bu böyle değil dedim sarı kart gösterdi. Neden dedim çizgi ihlali olduğunu söyledi." şeklinde yanıt verdi.

Futbolcuların çok fazla maç yaptığını ve bunun değişmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Kartal, Serdar Aziz'in henüz yüzde yüz hazır olmadığını ve bu hafta takımla idmanlara başlamasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Beşiktaş Basın Toplantısı Teknik Direktör Maç Sonucu Milli Takım Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title