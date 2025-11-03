Fenerbahçe, Beşiktaş Galibiyetini Coşkuyla Kutladı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe'yi tesislere girişinde taraftarları coşkuyla karşıladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, takım otobüsünün görünmesiyle birlikte takıma tezahüratlarda bulundu.
300'ün üzerinde taraftarın karşıladığı Fenerbahçe kafilesi, tesislere girmekte zorlandı. Taraftarlar meşaleler yakarak, Beşiktaş galibiyetini kutladı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor