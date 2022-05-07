Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını taraftara açık antrenmanla tamamladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe, yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını, taraftara açık gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Ülker Stadyumu'ndaki antrenmana yaklaşık 20 bin taraftar katıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen antrenmana yaklaşık 20 bin taraftar katıldı. Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Uğur Dündar ve YDK üyeleri de antrenmanı takip etti.

Antrenmanın bitmesinin ardından ise bazı futbolcular, giydikleri tişörtleri taraftara hediye etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor